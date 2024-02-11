نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفسه.. الملك عبدالله يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية، اليوم الأحد، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية، في أحدث إنزال جوي للإمدادات الطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية التي يديرها الأردن في القطاع، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت قناة المملكة إن القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية نفذتا مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة، استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر تشرين الأول الماضي.

ولم تحدد القناة موعدا لعملية الإنزال الجوي التي شارك بها الملك.