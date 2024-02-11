نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مهاجمه بايدن.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ أن وصف بايدن الرد أو التصرف الأخير للجيش الإسرائيلى بأنه مبالغ فية ولا يعلم مايعنيه الرئيس الأمريكى بسبب الأحداث فى قطاع غزة.

وأفاد مصدر مطلع بأن الاتصال الهاتفي الذى أجري بين نتنياهو وبايدن تركز على إطلاق سراح 132 رهينة من الرهائن الإسرائيلية التى تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز بالعربية.

وأشار إلى أن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس الذين مازالوا على قيد الحياة يكفون لتبرير نوع ما يقوم به جيش الاحتلال من جهود وجاء ذلك خلال ردا على سؤال خلال مقابله له بثتها شبكة (إية.بى.سى).

وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن الشهداء من النساء أو الأطفال دون سن 18 عاما نحو 70 بالمئة.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية تأخد بما تكتبه وزارة الصحة الفلسطينية من تقارير تخص تسجيل الشهداء والمصابين واصفة إياه بأنه نظام جيد جدًا.