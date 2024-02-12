نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية في رفح الفلسطينية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الاحتلال ينفذ أحزمة نارية في رفح الفلسطيني.

وأوضحت القناة في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الاحتلال يقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية ويطلق النار بكثافة في الشمال.

وأشارت إلى أن الاحتلال يطلق قنابل إنارة في أجواء جنوب قطاع غزة، ومروحيات تطلق النار على شمالي رفح الفلسطينية.

وأكدت وصول شهــ ـداء ومصابين للمستشفى الكويتي بعد قصف على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.