نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تدمر40 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية دون طيار أطلقتها روسيا ليل السبت الأحد، ويبلغ عددها 45، من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر صباح الأحد.

جاء هذا بعد إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تليغرام "خلال الليل أطلق المحتلون 45 طائرة هجومية دون طيار.. ونتيجة للعمل القتالي، تم تدمير 40 طائرة دون طيار للعدو".

وأعلن حاكم منطقة دنيبرو جنوب البلاد سيرغي ليساك أن رجلا (39 عاما) أصيب بجروح طفيفة نتيجة الشظايا المتساقطة.

وذكرت السلطات في العاصمة كييف ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد أنه لم يبلغ عن أضرار حتى الآن. لكن حاكم منطقة خاركيف (شرقا) أوليغ سينيغوبوف أورد أن قنابل يتم التحكم فيها من الجو استهدفت قرية فوديان في المنطقة وأسفرت عن مقتل امرأة (56 عاما).

وفي اليوم السابق، شهدت منطقته مقتل سبعة أشخاص بعد أن استهدف هجوم بطائرة مسيّرة روسية محطة وقود، ما أدى إلى تسرب البنزين المشتعل منها إلى شارع مجاور. كما تعرض ميناء أوديسا على البحر الأسود للقصف وكذلك منشآت صناعية بالقرب من الحدود مع مولدوفيا.

وقالت الشرطة على الجانب المولدوفي من الحدود إنها عثرت على شظايا لطائرة مسيرة خارج بلدة إيتوليا، يُعتقد أنها إيرانية الصنع من طراز شاهد.

بدورها قالت رئيسة مولدوفيا المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو، على منصة إكس إن "الحرب الروسية على أوكرانيا تقترب من وطننا مولدوفيا مجددا. والعثور على حطام طائرة شاهد في جنوب مولدوفيا اليوم هو بمثابة تذكير صارخ آخر بالواقع المرير الذي نواجهه".

وأضافت "العدوان الروسي يعرّض القارة بأكملها للخطر. يجب أن يستمر الدعم لأوكرانيا".