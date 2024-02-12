العالم اليوم - وكالة أمن بحري سفينة تتعرض لهجومين قبالة سواحل اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 09:28 صباحاً - قالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية، صباح الاثنين، في مذكرة إن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن.

وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

ودأبت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد على استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ منتصف أبريل.

وتقول الحركة إن الهجمات تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأثرت هذه الهجمات على حركة الشحن العالمية مما دفع العديد من الشركات إلى عدم استخدام البحر الأحمر واختيار طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.