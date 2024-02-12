العالم اليوم - وكالة أنباء: وزير الدفاع الأميركي في العناية المركزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 09:28 صباحاً - أدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم "العناية المركزة" فيما يخضع لعلاج في المثانة على ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان نقلا عن اطبائه.

وجاء في البيان "بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة"، وفقا لفرانس برس.

وكان متحدّث باسم البنتاغون أعلن، في وقت سابق، أنّ لويد أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا، قد فوّض مهمّاته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة في المثانة".

وقال المتحدّث بات رايدر في بيان "نحو الساعة 16:55، نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وأضاف أنّ هيكس تتولّى "مهمّات" أوستن، مشيرا إلى أنّ الوزير ما زال يتلقّى العلاج وقد أُبلِغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.

وقبل ساعات، قال "البنتاغون" إنّ أوستن "توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة" لتأدية واجباته.

ونُقل أوستن إلى المستشفى مجدّدًا الأحد، وهذه المرّة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلًا بعدما أبقاه سرًّا.