العالم اليوم - "إمباور" الإماراتية تسجل أعلى إيرادات على الإطلاق في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 09:28 صباحاً - سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، إيرادات قياسية خلال العام الماضي بقيمة بلغت حوالي 3 مليارات درهم، بنمو سنوي 8.7 بالمئة، مستفيدة من النمو الكبير في عدد العملاء الذين تزودهم بخدماتها.

وقال الشركة في بيان، الإثنين، إن عملياتها التشغيلية حققت "أداءً مميزاً" في العام الماضي، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1522 مبنى بنسبة زيادة 4 بالمئة مقارنة بعام 2022، فيما تجاوز طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 398 كيلومتراً بنسبة زيادة 4.7 بالمئة مقارنة بـ 2022.

وبلغت أرباح الشركة الصافية 960 مليوم درهم خلال العام الماضي، بحسب البيان.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": "إن جهوزية "إمباور" الاستباقية في توصيل خدمات تبريد المناطق الى مختلف أنحاء دبي مكنتها من استيعاب التطورات المتسارعة في قطاع العقارات الذي شهد إنجاز العشرات من المشاريع الضخمة وإطلاق حزمة واسعة من المشاريع متعددة الاستخدامات".

توزيعات الأرباح

وأعلنت إمباور، المدرجة في سوق دبي المالي، في بيانها عن اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم إماراتي عن العام 2023 في أبريل 2024.

وخلال عام 2023، وزعت "إمباور" أرباحا نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها مرتين سنوياً، بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها، وفقا للبيان.