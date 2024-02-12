قتلى بانهيار أرضي في الفلبين

قتلى بانهيار أرضي في الفلبينارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية ماسارا المنجمية جنوب الفلبين إلى 54 شخصاً، فيما فُقِدَ أثر 63 آخرين.

وأفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الإثنين، بأن الانهيار الأرضي في قرية ماسارا القريبة من منجم للذهب أدى إلى طمر مرأب الحافلات الخاصة بنقل موظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلا في هذه القرية الواقعة في جزيرة مينداناو بجنوب الفيليبين.

وأشارت إلى أن الصخور والأشجار تدحرجت من جبل يزيد ارتفاعه على 700 متر إلى قرب المنجم، وطمرت تسعة هكتارات تقريبا.

وتم السبت الماضي انتشال جثث جديدة، لكن عمليات الإغاثة توقفت بسبب هزتين أرضيتين الأولى بقوة 5,8 درجة والثانية بقوة 5,4 درجة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفليبين، طوال أسابيع، في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ الطوارئ.