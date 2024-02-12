العالم اليوم - أرباح البنك التجاري الدولي المصري تقفز 84% خلال عام 2023

انتم الان تتابعون خبر أرباح البنك التجاري الدولي المصري تقفز 84% خلال عام 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 02:22 مساءً - قفزت أرباح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في العام الماضي، بنسبة 84 بالمئة لتصل إلى حوالي 29.6 مليار جنيه (958 مليون دولار)، مستفيدا من النمو القوي في إيراداته المجمعة التي زادت بنسبة 70 بالمئة في 2023 لتبلغ حوالي 56 مليار جنيه، بحسب إفصاح للبورصة المصرية، الإثنين.

واستفاد البنك من ارتفاع عائدات الحسابات الجارية وحسابات التوفير البالغة 55 بالمئة من إجمالي الودائع، وتدفق الإيرادات المستدامة، وزيادة القروض ونمو الودائع بنحو 18 بالمئة، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف الأموال، وفقا للبيان.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، منفردا، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 83 بالمئة، ليصل إلى 7.23 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 16.7 مليار جنيه بزيادة 71 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أكبر بنك خاص في مصر، إلى أنه حافظ على أداء مالي، ومستويات ملاءة مالية جيدة، رغم ظروف السوق المعاكسة الناجمة عن الأحداث العالمية والمحلية المتزامنة والمتتابعة.

وذكر البيان أن البنك حافظ على سياسته الاستباقية لإدارة المخاطر، حيث بلغ رصيد مخصص خسائر القروض 29.2 مليار جنيه، بما يغطي 11 بالمئة من إجمالي محفظة القروض بالبنك، و16 بالمئة من الجزء غير المضمون.