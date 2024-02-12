العالم اليوم - بايدن ينشر صورته مع "أشعة الليزر".. ما علاقة تايلور سويفت؟

انتم الان تتابعون خبر بايدن ينشر صورته مع "أشعة الليزر".. ما علاقة تايلور سويفت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 03:24 مساءً - نشر الرئيس الأميركي جو بايدن صورة "غريبة" له على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تظهر أشعة ليزر على ما يبدو تنطلق من عينيه.

ومع الصورة، كتب بايدن تعليقا مقتضبا قال فيه: "تماما كما خططنا له"، ليثير التكهنات بشأن قصده من هذه الجملة.

لكن تقارير صحفية ومتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي، قالوا إن بايدن كان يرد بسخرية على تقارير أشارت إلى "تلاعب" في مباراة نهائي الـ"سوبر بول"، أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة، التي جرت الإثنين.

فما العلاقة بين الصورة والمباراة؟ وما دخل الفنانة الشهيرة تايلور سويفت في الأمر؟