نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يشكو من قلة كمية رقائق البطاطس في الأكياس وينشر فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنشطة الشركات الأمريكية التي تقلل كمية المنتجات الغذائية في عبواتها، بما في ذلك رقائق البطاطس. ونشر فيديو حول ذلك على منصة "إكس".

وعلق بايدن: "عندما اشتريتم مقبلات لمشاهدة كرة القدم على الأغلب لاحظتم أن زجاجات المشروبات أصبحت أصغر حجما وهناك عدد أقل من رقائق البطاطس في أكياس البطاطس، على الرغم من أن السعر هو نفسه. حيث تعمل الشركات تدريجيا على تقليل كمية المنتجات في عبواتها وتعتقد أنه لن يلاحظ أحد ذلك".

ودعا بايدن شركات الأغذية إلى التوقف عن خداع المستهلكين ووقف ما يسمى بالـ "التضخم الانكماشي" (أي قيام الشركة المصنعة بتخفيض كمية أو حجم أو وزن المنتج مع الحفاظ على سعر المبيع).

وذكرت "بلومبيرغ" في وقت سابق أنه في السنوات الأخيرة، واجه المستهلكون الأمريكيون زيادات قياسية في الأسعار منذ عقود. حيث أن سعر شراء نفس السلع والخدمات التي كانت الأسرة تدفع مقابلها 100 دولار قبل الوباء، أصبح الآن 119 دولارا.