الداخلية تعلن.. تفاصيل فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024 وأنواع التأشيرات المُتاحة من مصر إلى الكويت

أحمد جودة - القاهرة - الداخلية تعلن.. تفاصيل فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024 و أنواع التأشيرات المُتاحة من مصر إلى الكويت

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن موعد فتح تأشيرات الكويت لهم وهل قد تم فتحها أم لا، حيث أنه وبعدما تم اغلاقه في العام الماضي، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح الباب من جديد واستخراج جميع الفيزات سواء فيزة عمل أو زيارة والسفر إلى الكويت.

حيث تتنوع الأسباب والأغراض التي يرغب الناس في زيارتها، فإن بعضهم يسعى للسفر لأغراض سياحية، حيث يطمحون لاستكشاف جمال الأماكن الطبيعية والمعالم الثقافية في الكويت، والبعض الآخر يرغب في السفر للعمل، لذلك في هذا المقال قررنا أن نوضح التفاصيل لجميع المواطنين.

فتح تأشيرات الكويت للمصريين

يتساءل الكثير من الناس عن إنه هل سيتم فتح تأشيرات الكويت للمصريين للسفر إلى دولة الكويت أم لا، سواء كانت لأغراض العمل أو الزيارة، وذلك من خلال تقديم فيزا العمل أو فيزا الزيارة وقد تم تداول هذا الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لفتح تأشيرات دولة الكويت للمصريين مرة أخرى، بعد أن تم إغلاقها سابقًا، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذا الموضوع حتى الآن.

سبب وقف تأشيرة الكويت إلى المصريين

تم الإعلان على أن سبب وقف تأشيرة الكويت قد جاء بسبب فشل الاتفاقية التي كانت موقعة بين مصر والكويت، حيث أن قد فشلت بمنع الوكالات المزيفة للتوظيف مع إرسال العمال للكويت بصورة يغلب عليها الاحتلال، وقاموا باتهام مصر بعدم الالتزام في تنفيذ اتفاق 2018، ولم يتم الإعلان على أن هذه التأشيرة قد تم فتحها حتى الآن.

أنواع التأشيرات

تعددت التأشيرات من مصر إلى الكويت، فقد جاءت تأشيرات الكويت على النحو التالي: