العالم اليوم - "إنفستكورب كابيتال": سنعلن عن استثمارات جديدة خلال أسابيع

انتم الان تتابعون خبر "إنفستكورب كابيتال": سنعلن عن استثمارات جديدة خلال أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 06:25 مساءً - قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنفستكورب كابيتال"، حازم بن قاسم، إن الشركة بصدد الإعلان عن معلومات تتعلق باستثمارات جديدة في السعودية وفي جنوب شرق آسيا، بجانب استثمار في البينة التحتية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف في تصريحات خلال مقابلة مع "اقتصاد دوت الخليج" أن وضع استثمارات الشركة حاليا يعتبر "في منطقة جيدة".

وأوضح بن قاسم أن "إنفستكورب كابيتال" ستركز استثماراتها خلال الفترة القادمة بشكل كبير في قطاعات البنية التحتية عالميا، مضيفا أن الشركة تدير أصولا بقيمة 5 مليارات دولار في هذا القطاع.

كما قال إن الشركة تستثمر نحو 3 إلى 5 مليارات دولار عالميا في قطاعات الشركات الخاصة والعقار.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنفستكورب" إن قيمة الأصول المدارة لدى الشركة قد زادت من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح بن قاسم أن السبب في هذه الزيادة يكمن في توسع الشركة في استماراتها بأسواق مختلفة تشمل منطقة الخليج والهند والصين وجنوب شرق آسيا، بجانب أسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وخلال الأشهر القادمة، توقع بن قاسم أن تقوم "إنفستكورب" بطرح شركة واحدة على الأقل في السوق السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنفستكورب" إن الشركة حققت دخلا صافيا نصف سنوي بقيمة 125 مليون درهم (نحو 34 مليون دولار) في النصف الأول من العام المالي 2023-2024.

وأوضح بن قاسم أن مجلس إدارة "إنفستكورب" قد قرر توزيع أرباح بقيمة 10 فلوس للسهم، أي بعائد سنوي نسبته 9.6 بالمئة على أساس سعر التداول الحالي البالغ نحو 2.10 درهم للسهم.

وقال إنه "على ثقة" بأن الشركة ستستمر في سياسة توزيع الأرباح خلال السنوات المقبلة.