العالم اليوم - السوداني: نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود قوات التحالف بالعراق

انتم الان تتابعون خبر السوداني: نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود قوات التحالف بالعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 10:29 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، إن بلاده أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد أن من لدي بغداد الإمكانية للتعامل مع كل مكامن الخلل إن وجدت.

وتابع: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني".

وتخطط السلطات العراقية منذ فترة، على تنظيم خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لهذا الخروج.

واستئناف العراق، الأحد الماضي، المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، مؤكدةَ أنها ستتم "بصورة دورية" بهدف إتمامها "بالسرعة الممكنة" وذلك "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".

ووصفت سلطات بغداد وجود تلك القوات على أراضيها بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.