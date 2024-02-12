نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليتوانيا تعلن توقيف موظف خسر 27 مليون يورو ليست من أمواله في كازينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محكمة العاصمة الليتوانية فيلنيوس اعتقال رجل أعمال اختلس نحو 27 مليون يورو من الشركة وخسرها في القمار بالكازينو.

وقالت المحكمة: "ساروناس ستيبوكونيس، المشتبه به في اختلاسه وتبديده 27 مليون يورو من الشركة التي كان يعمل بها، قد تم احتجازه بأمر من المحكمة لمدة أسبوعين".

وأثبت التحقيق أنه خسر الأموال في الكازينو.

وكان المحتجز شريكا في صندوق شركة BaltCap الاستثمارية. وعندما أصبح من الواضح أن الأموال مفقودة، اختفى في ليتوانيا.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه كان في أوكرانيا، والغرض من وجوده هناك غير واضح. وعاد إلى ليتوانيا أواخر الأسبوع الماضي وسلم نفسه للسلطات في 10 فبراير.