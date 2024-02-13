عاجل - بايدن ينشر صورته مع "أشعة الليزر".. ما علاقة تايلور سويفت؟

أحمد جودة - القاهرة - ما العلاقة بين الصورة والمباراة؟ وما دخل الفنانة الشهيرة تايلور سويفت في الأمر؟

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن صورة "غريبة" له على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تظهر أشعة ليزر على ما يبدو تنطلق من عينيه.

ومع الصورة، كتب بايدن تعليقا مقتضبا قال فيه: "تماما كما خططنا له"، ليثير التكهنات بشأن قصده من هذه الجملة.

لكن تقارير صحفية ومتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي، قالوا إن بايدن كان يرد بسخرية على تقارير أشارت إلى "تلاعب" في مباراة نهائي الـ "سوبر بول"، أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة، التي جرت الاثنين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

فما العلاقة بين الصورة والمباراة؟ وما دخل الفنانة الشهيرة تايلور سويفت في الأمر؟

ونشر الرئيس الأمريكي الصورة عقب نهائي الـ "سوبر بول"، بين كنساس سيتي شيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

وانتهت المباراة بفوز كنساس سيتي شيفز، الذي يضم في صفوفه اللاعب ترافيس كيلسي، صديق تايلور سويفت الحالي.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أشارت إلى علاقة بين سويفت والإدارة الأمريكية.

وتزعم التقارير أن سويفت تروج لإدارة بايدن قبل الانتخابات، مقابل حصول كنساس سيتي شيفز، فريق حبيبها، على دعم من اتحاد كرة القدم الأمريكية.