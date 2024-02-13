العالم اليوم - "أرامكو" تبدأ تداول خام أميركي ضمن خطط توسيع نشاطها التجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:26 صباحاً - قالت ستاندرد اند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت، الاثنين، تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.

وتعمل أرامكو، شركة النفط الحكومية السعودية وأكبر شركة نفط في العالم، على توسيع نشاطها التجاري.

وقالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن أرامكو باعت الاثنين شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأميركي إلى توتال خلال عملية (السوق عند الإغلاق) الخاصة ببلاتس، التي تعرف باسم نافذة بلاتس. وكانت أرامكو قد باعت الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأميركي.

وقال جول هانلي المدير العالمي لأسواق الخام وزيت الوقود في ستاندرد اند بورز جلوبال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذه كانت أولى صفقات أرامكو المتعلقة بخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في عملية (السوق عند الإغلاق).

وأضاف أن أرامكو اشترت في ديسمبر شحنة من خام بحر الشمال (دي.يو.سي)، وهي أول صفقة لها منذ انضمامها إلى العملية.

وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ميدلاند هو واحد من ستة أنواع من النفط الخام يتم تقييمها بواسطة بلاتس والتي يمكن أن تحدد قيمة خام برنت المؤرخ، وهو جزء من مجمع برنت الأوسع المستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم.