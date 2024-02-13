العالم اليوم - استقرار أسعار الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر استقرار أسعار الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:26 صباحاً - لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، الثلاثاء، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورا جديدا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0424 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأونصة أمس الاثنين.

كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر واستقرت عند 2032.30 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفا مع إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولار.