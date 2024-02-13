مقتل ضابطين وجندي من جيش الاحتلال في اشتباكات جنوبي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:33 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين وجندي في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بجنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن القتلى هم قائد كتيبة 630 في الاحتياط، ونائب سرية في الكتيبة 630 وجندي آخر من الكتيبة نفسها.

في الساعات الأولى من اليوم الـ 130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين صعدت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق في جنين والخليل وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وفي اليوم السابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية (حماس)- قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، كما قالت، إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهته، أكد جيش الاحتلال إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.