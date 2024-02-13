نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خرف بايدن وزحف كامالا هاريس نحو الرئاسة.. ماراثون الانتخابات الامريكية مليء بالمفاجآت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن طلب الأطباء بتلقي الرئيس جو بايدن اختبارات معرفية ونشرالنتائج علنا لإثبات أنه لائق للخدمة بعد أسبوع اعتبروه حافلًا بالزلات. كما شددو علي أن يكون البيت الأبيض شفافا بشأن حدة الرئيس العقلية بعد أن وصفت وزارة العدل بايدن البالغ من العمر 81 عاما، بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ويأتي ذلك، مع اشتعال المعارك الانتخابية للسباق الرئاسي بالولايات المتحدة، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دخل عنصر جديد على خط تراشق المتنافسين.

حتى الآن، تجنب الديمقراطيون بقوة أي مناقشة للخطة البديلة لمرشحهم الرئاسي. لكن تقرير المحقق الخاص روبرت هور ربما يكون قد أرغمهم على ذلك وخاصة بعدما ارتفعت أصوات العديد من الأطباء الأميركيين الكبار بضرورة إخضاع بايدن لاختبار "الخرف" للتأكد من أهليته لقيادة البلاد.

رجل مسن.. وذو ذاكرة ضعيفة

وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن وصف هور القاسي للرئيس جو بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة" قد دفع بعمر الرئيس ولياقته العقلية إلى المناقشة العامة.

وإلى جانب التصور السائد بأن بايدن أكبر من أن يتمكن من ولاية أخرى، وحقيقة أنه كثيرًا ما يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، فقد أثار ذلك تساؤلات جدية حول ما إذا كان بايدن في وضع يسمح له بقيادة الحزب في نوفمبر وما إذا كان الديمقراطيون بحاجة إلى خطة طوارئ؟ وفقا لموقع بوليتكو.

وبسبب العقبات الإجرائية والسياسية، لن يكون من السهل استبدال بايدن ببساطة والنتيجة الأرجح هي بقاءؤه مرشحا.

ولكن من الممكن أيضًا تصور سيناريوهات مختلفة حيث يرشح الحزب بالفعل شخصًا آخر غير بايدن في مؤتمره في أغسطس أو حتى يختار بديلًا بعد ذلك للمنافسة في انتخابات عامة تاريخية، وهذه هي الطرق المحتملة:-

زحف كامالا هاريس نحو الرئاسة!!!

وفي سياق متصل، نددت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس بوصف هو القاسي، كما أشارت بعبارات قوية بـ "الدوافع السياسية" لهذا القاضي وهو جمهوري، بينما أشادت بأسلوب جو بايدن في الحكم.

وصرحت، هاريس أنها "مستعدة لخدمة" بلادها، في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، الاثنين، في وقت تجدد الجدل حول تقدم الرئيس جو بايدن في السن وقدراته الذهنية.

وقالت الديموقراطية، البالغة 59 عاما: "أنا مستعدة لخدمة بلادي. لا شك في ذلك"، مؤكدة أن أي شخص يرى نشاطها "سيخلص إلى (أنها) قادرة تماما على تولي القيادة".

وأجريت المقابلة حسب الصحيفة قبل يومين من نشر تعليقات المدعي الأمريكي الخميس الماضي، عن ذاكرة جو بايدن البالغ 81 عاما.

وينص الدستور الأميركي على أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حال الوفاة أو عدم القدرة على تولي مهامه.

لكن هذا لا يعني أن كامالا هاريس ستصبح تلقائيا مرشحة الحزب الديموقراطي إذا خرج جو بايدن لسبب أو لآخر من السباق إلى البيت الأبيض.

استطلاعات الرأي

هذا وكشف استطلاع في الولايات المتحدة عن أن أكثر من 80% من المواطنين الأمريكيين يرون أن الرئيس بايدن أكبر سنًا من أن يترشح لمنصب رئيس البلاد لولاية ثانية.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "ايه بي سي "ABC التلفزيونية، بالاشتراك مع وكالة "إيبسوس" التحليلية، فقد أيد 86% من المشاركين في الاستطلاع بأن الرئيس الأمريكي الحالي "أكبر عمرًا من أن يتم ترشيحه لولاية أخرى".

في الوقت نفسه، أشار 59% من المشاركين إلى أن كلا من الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب، اللذين يسعيان للمشاركة في السباق الرئاسي "كبار بالسن".

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه في فترة 9-10 فبراير الجاري، وشارك فيه 528 شخصًا، وكان هامش الخطأ 4.5%.