نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية: دليل خطوة بخطوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية يُعَدُّ الخطوة الأساسية لتأكيد هوية المواطن العراقي، وهو خطوة ضرورية لاستصدار البطاقة الوطنية. تقدم الحكومة هذا النموذج لتيسير عملية الحصول على البطاقة الوطنية، وعلى المواطن العراقي اتخاذ الخطوات الضرورية لاستصدار هذه البطاقة.

**خطوات الحصول على البطاقة الوطنية:**

1. زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية المختصة في الشؤون العراقية [من هنا].

2. التوجه إلى القسم المخصص للخدمات الإدارية.

3. النقر على الرابط المتاح لتحميل الاستمارة الخاصة بتقديم طلب للبطاقة الوطنية بصيغة PDF.

4. ملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

5. التحقق من صحة البيانات المُدخلة.

6. التوقيع في المكان المخصص في نهاية الاستمارة.

**شروط الحصول على البطاقة الوطنية:**

- حيازة المواطن على الجنسية العراقية.

- أن يكون عمر المواطن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا.

- حجز موعد قبل ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على البطاقة.

- دفع رسوم بلغت خمسة آلاف دينار كتكلفة لاستخراج البطاقة.

مع اتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين العراقيين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.