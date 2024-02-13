أردوغان: على إسرائيل التخلي عن أحلامها التوسعية في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:32 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية واجهت تحديات كبيرة وبذلنا جهودًا لحلها.

وأضاف "أردوغان" خلال كلمته بمؤتمر الحكومات في دبي، أن إسرائيل واصلت احتلالها لفلسطين؛ رغم قرارات مجلس الأمن، وترى أنها فوق القانون وتواصل ارتكاب المجازر.

وأكد الرئيس التركي أن على إسرائيل التخلي عن أحلامها التوسعية في فلسطين، وعليها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وفق حدود.1967

وأشار "أردوغان" إلى أن بلاده تدعم إجراءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.