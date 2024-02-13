وزير الإعلام بسلطنة عُمان يؤكد أنّ الثقافة والهوية أصلانِ من أصول بناء الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان، أنّ الثقافة والهوية أصلانِ من أصول بناء الدولة، وأن السلطنة بلدٌ متعدد التضاريس والبيئات، وكل بيئة لها أثر أساسي على الإنسان وقال: "نحن أمة عريقة لها أبعادها ومشاربها".

أشار الدكتور الحراصي إلى أن وزارة الإعلام ستدشّن ثلاثة أفلام وثائقية عن سلطنة عُمان وحضورِها التاريخي، تم إنتاجها مع إحدى الشركات العالمية المختصة بالتوثيق الثقافي، كما سيتم تدشين كتاب وثائقي عن سلطنة عُمان.

أوضح وزير الإعلام العُماني أن مُلتقى «معًا نتقدم» ـ في نسخته الثانيـة، تضمن ثلاث جلسات حوارية حول العمل والتشغيل والاقتصاد والثقافة والرياضة والشباب والإعلام والهوية الوطنية ـ يؤكد على أهمية تطوير مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية؛ لتواكب التقدم الإعلامي المعاصر مثل الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنَّ هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الجانب الإعلامي.