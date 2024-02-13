العالم اليوم - "أوبك" تبقي توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 03:24 مساءً - حافظت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري، الصادر الثلاثاء، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري عند مستويات 2.2 مليون برميل يوميا كما ثبتت كذلك توقعات عام 2025 عند مستويات 1.8 مليون برميل يوميا.

في المقابل خفضت المنظمة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة خلال العام الجاري إلى 1.2 مليون برميل يوميا مقابل تثبيتها للعام المقبل.

تقرير أوبك أظهر كذلك تراجع إنتاج أعضاء المنظمة خلال يناير الماضي بنحو 350 ألف برميل يوميا ليبلغ 26.34 مليون برميل يوميا، مع بدء سريان حزمة جديدة من التخفيضات الطوعية لمجموعة "أوبك+".

وفيما يتعلق بتوقعات "أوبك" للنمو الاقتصادي العالمي، فقد رفعته إلى 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.6 بالمئة، كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في القراءة السابقة.