أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن منحة 300 دينار تونس 2024.. رابط التسجيل وشروط الحصول عليها

تقدم الحكومة التونسية منحًا مالية لمختلف الفئات المحتاجة وذات الدخل المنخفض في كافة المناطق والولايات التونسية بهدف التخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وضمان حياة ملائمة وكريمة لجميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها، وتبلغ قيمة هذه المنحة 300 دينار تونسي تصرف وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي سنوضحها لكم عبر موقع دوت الخليج اليوم فيما يلي.

رابط التسجيل في منحة تونس



يمكن لجميع المواطنين القيام بالتسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس باتباع بعض الخطوات كما يلي:

الذهاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس من هنا .

إدخال بيانات تسجيل الدخول.

النقر على منحة الـ 300 دينار تونسي.

ملء جميع البيانات المطلوبة لطلب الحصول على منحة الـ 300 دينار.

إرفاق جميع المستندات اللازمة للقبول.

التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر إرسال الطلب.



شروط الحصول على منحة تونس



للحصول على منحة تونس، يجب على المتقدمين تلبية بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:

أن يكونوا من مواطني تونس.

أن يعيشوا بشكل دائم في تونس.

أن لا يكونوا عاملين في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

أن لا يزيد دخلهم من المصادر غير المباشرة عن 180 دينار تونسي.

وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس هي المسؤولة عن استلام ومراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها عبر موقعها الإلكتروني، كما تقوم بإجراء دراسات ميدانية للتحقق من صحة البيانات والوثائق المقدمة وإذا كان هناك أي تناقض في المعلومات المدخلة، يتم رفض الطلب وإلغاء الحق في الحصول على المنحة.