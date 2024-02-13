بولندا.. ”بيغاسوس” يتجسس على هواتف سياسيين وشخصيات معروفة في البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:33 مساءً - كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للرئيس أندريه دودا وجود أدلة على استخدام غير قانوني في البلاد لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي وجمعه بيانات عن أشخاص معروفين جدا في البلاد.

وقال توسك: "بين يدي وثائق تؤكد للأسف بنسبة 100 بالمائة شراء واستخدام بيغاسوس بصورة قانونية وغير قانونية. ولسوء الحظ، فإن قائمة ضحايا هذه الممارسات طويلة جدا".



وأضاف: "وهذه الوثائق التي بين يدي للأسف تؤكد أكثر مما كنا نخشاه.. وهذه المجموعة من الوثائق ستكون تحت تصرفكم".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مختلفة أن أجهزة المخابرات البولندية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتنصت على رئيس وزراء الجمهورية السابق ماتيوس مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الحالي دونالد تاسك، وسياسيين آخرين، فضلا عن رجال أعمال ومحامين وشخصيات عامة".

ويعتبر "بيغاسوس" برنامجا أنشأته شركة NSO Group Technologies الإسرائيلية. وكان يعتبر أداة قيمة لوكالات الاستخبارات حيث يمكن تثبيته عن بعد على الهاتف الذكي للشخص المستهدف بعملية التجسس.

وكان تشغيل البرنامج غير مرئي عمليا، وأتاح الوصول إلى كافة البيانات، بما في ذلك الرسائل في برامج المراسلة الفورية المشفرة.