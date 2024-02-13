أحمد جودة - القاهرة - موعد إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 في تركيا

تعد تركيا واحدة من الدولة الإسلامية، لذا يهتم المسلمون فيها بموعد حلول شهر رمضان المبارك 2024، ويكون لأجواء رمضان طابع خاص في تركيا، حيث يستقبل المواطنون شهر رمضان بالزينة والاحتفالات؛ كونه من الأشهر المليئة بالعبادات المحببة إلى الله، فيقوم خلاله المسلمون بتأدية ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، كما يتقرب المسلم إلى الله بالصلاة والصدقات والزكاة، وصلاة التراويح والتي تجعل الشهر مميزًا عن غيره.

وفي الوقت الحالي، يرغب جميع المواطنون في تركيا في التعرف على أول يوم رمضان 2024 من أجل الاستعداد له وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

أول يوم رمضان في تركيا

يبدأ أول يوم في شهر رمضان للعام الهجري 1445، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 بالتقويم الميلادي، وهذا وفقا لما أعلن عنه معهد البحوث الفلكية، حيث أن هذا الموعد هو المثبت في التقويم الميلادي، والذي أكد أيضا أن عدة شهر رمضان ستكون كاملة هذا العام، حيث سيكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في تركيا

تختلف مواقيت الصلاة في دولة تركيا وموعد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك عن غيرها من الدول الأخرى، حيث أن توقيت كل دولة يكون على حسب مكانها وموعد شروق الشمس في هذه الدولة، ويرغب الجميع في التعرف على مواقيت الصلاة من أجل تحديد أوقات العمل والراحة، وتتمثل مواقيت الصلاة في تركيا خلال شهر رمضان في الآتي: