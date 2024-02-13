أحمد جودة - القاهرة - متى أول يوم رمضان 2024 في العراق؟.. ننشر إمساكية شهر رمضان المبارك في دولة العراق

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024، وذلك من أجل الاستعداد لشهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أكثر الشهور المفضلة لكل مسلم، فهو شهر الصوم، كما أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والذي يسعى خلاله كل مسلم للتقرب إلى الله، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد شهر رمضان في العراق، ومواقيت الصلاة.

أول يوم رمضان في العراق

تعد دولة العراق واحدة من الدول العربية والإسلامية، التي تتبع التقويم الهجري، لذلك فإن أول يوم في شهر رمضان بالعراق، سيكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 بالتقويم الميلادي، والذي سيكون 30 يوم كاملًا، كما أنه من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، ولكن أيضًا سوف تؤكد دار الإفتاء العراقية علي موعد بداية الشهر، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان، ولكن وفقا لما أكد عليه معهد البحوث الفلكية فإنه في 11 مارس.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في العراق

من المعروف أن مواقيت الصلاة تختلف من دولة لأخرى، وهذا يرجع للبعد المكاني والمسافة بين الأرض والشمس في كل دولة، ولذلك فإن مواعيد الصلاة والإفطار والسحور تختلف عن غيرها من الدول، والتي يرغب المواطنين في معرفتها من أجل الاستعداد وضبط اليوم ليتم تأدية الصلاة في أوقاتها، وتأتي مواقيت الصلاة في العراق خلال شهر رمضان كالآتي:

موعد صلاة دوت الخليج: في الساعة 4:57 ص.

موعد الشروق: في الساعة 6:19 ص.

موعد صلاة الظهر: في الساعة 12:12 م.

موعد صلاة العصر: في الساعة 3:34 م.

موعد صلاة المغرب والإفطار: في الساعة 6:06 م.

موعد صلاة العشاء: في الساعة 7:24 م.

عادات وتقاليد العراق في رمضان

في شهر رمضان، يعيش العراقيون تجربة دينية واجتماعية مميزة تتجلى في مجموعة من العادات والتقاليد التي تعكس قيمهم وثقافتهم الخاصة، وفيما يلي بعض العادات والتقاليد التي تميز شهر رمضان في العراق:

الصيام والإفطار: يعتبر الصيام من أبرز العبادات التي يمارسها المسلمون في شهر رمضان، حيث يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع الجنسي من طلوع دوت الخليج إلى غروب الشمس. ويتميز الإفطار في العراق بتنوع الأطباق المقدمة، مع تواجد الأطعمة التقليدية مثل العراقي والكبة والسمبوسة.

الصلاة والعبادة: يزداد تكثيف العبادة خلال شهر رمضان، حيث يقضي العراقيون وقتًا أطول في الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ويسعون للقيام بالأعمال الصالحة والتطوعية.

التضامن والعطاء: يعتبر شهر رمضان فرصة لتعزيز روابط المحبة والتضامن بين أفراد المجتمع، حيث يتبادل الناس الزيارات والهدايا، ويقدمون المساعدات للفقراء والمحتاجين.

الأنشطة الاجتماعية والثقافية: يشهد شهر رمضان في العراق تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والنشاطات الثقافية والترفيهية، مثل الحفلات الدينية والمسابقات القرآنية والمحاضرات الدينية.

تحضيرات العيد: تزداد الحيوية والنشاط في الأسابيع الأخيرة من شهر رمضان، حيث يقوم العراقيون بالتحضير لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تنظيف المنازل وشراء الهدايا وتحضير الحلويات التقليدية.

باختصار، يمثل شهر رمضان في العراق فترة استثنائية تمتزج فيها العبادة بالتضامن والعطاء، وتتجسد قيم الأخوة والتآخي والتسامح في جميع جوانب الحياة اليومية.