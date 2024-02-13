نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الليبي: يطالب بقانون عاجل بتقديم مساعدات مالية عاجلة لـ "الأونروا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت كتلة التوافق في المجلس الأعلى للدولة، البرلمان الليبي بإصدار قانون عاجل يلزم حكومة البلاد بتقديم مساعدات مالية عاجلة للأونروا تعويضا وسدا للعجز الناتج عن تعليق دعم بعض الدول.

وناشدت الكتلة في بيان لها شعوب وحكومات وبرلمانات العالم لإفشال مخطط خنق الأونروا بالرفع من مستوى دعمها للوكالة باعتبارها دعما مباشرا لضحايا إسرائيل، وإنشاء صندوق داعم للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا إعادة الإعمار وتقديم العون الإنساني يكون تابعا لمنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبرت "التوافق" استهداف الأونروا المتجدد وتلفيق التهم لها دون دليل وتجفيف منابعها المالية، قرار سياسي وتصفية لقضية اللاجئين وحق العودة وانتقام من تقاريرها المستخدمة كوثائق إدانة للكيان الإسرائيلي من قبل محكمة العدل الدولية.

وفي أحد تصريحاتها، حذرت "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من مجاعة في شمال قطاع غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.

وأعربت الوكالة عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، مشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.