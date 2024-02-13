لازاريني: حل "الأونروا" سيكون كارثياً

لازاريني: حل "الأونروا" سيكون كارثياًأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن حل الوكالة سيكون "كارثياً".

وقال لازاريني بعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، "عقب الكارثة التي ضربت قطاع غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي. إن التخلص قبل ذلك من الوكالة، سيكون كارثياً".

وأضاف أن "الأونروا" هي "منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة".

وأوضح: "منذ بداية الحرب، تم استهداف أكثر من 150 من منشآتنا. ونحن نعلم أن بعضها قد تم تدميره بالكامل. وقد قُتل مئات الأشخاص "من العاملين في الوكالة"، وأصيب الآلاف، وكل ذلك يجب أن يخضع لتحقيق مستقل".