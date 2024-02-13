العالم اليوم - إسرائيل تطرح مسودة جديدة "أكثر مرونة" في مفاوضات القاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:24 مساءً - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الثلاثاء، أن إسرائيل صاغت مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة.

وحسب الهيئة، فإن المسودة الجديدة "تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل، على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات".

ويضم الوفد الإسرائيلي في اجتماع القاهرة، رئيسي جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، وأوفير فالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا للمصدر ذاته.

لكن المسؤول عن ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي العقيد (المتقاعد) نيتسان ألون، لم يحضر أو يشارك في محادثات القاهرة، علما أنه كان متواجدا في اجتماع باريس بوقت سابق من شهر فبراير الجاري.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن قرار نتنياهو استبدال ألون بفالك "قد يشير إلى أن رئيس الوزراء يريد التأكد من تنفيذ توجيهاته".

وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إنه خلال المناقشات التحضيرية لرحلة القاهرة، اقترح ألون على نتنياهو مسار عمل معينا لجولة المحادثات، لكن رئيس الوزراء لم يوافق عليه وأصدر تعليماته للوفد بـ"الاستماع فقط".

وذكر المصدر أنه "في ظل هذه الظروف، رأى ألون أنه لا فائدة من الانضمام إلى الرحلة، وأرسل نائبه أورين سيتر مع رئيسي الموساد والشاباك".

وبحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإن ضم فالك إلى الوفد ينبع من رغبة رئيس الوزراء في أن يشارك "شخص مقرب منه" في المحادثات.

وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء إن فالك أُرسل إلى القاهرة "كإضافة إلى فريق التفاوض".