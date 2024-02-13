العالم اليوم - كيربي: الوقت غير مناسب لعملية برية في رفح قبل "ممر المدنيين"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:24 مساءً - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الوقت غير مناسب لعملية برية في مدينة رفح قبل تأمين ممر للمدنيين.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة ممتدة لإخراجهم.

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