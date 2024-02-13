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متى أول يوم رمضان في فلسطين 1445؟.. إمساكية غزة والضفة الغربية لشهر رمضان 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى أول يوم رمضان في فلسطين 1445؟.. إمساكية غزة والضفة الغربية لشهر رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متى أول يوم رمضان في فلسطين 1445؟.. إمساكية غزة و الضفة الغربية لشهر رمضان 2024

متى أول يوم رمضان
متى أول يوم رمضان في فلسطين 1445؟.. إمساكية غزة والضفة

رمضان 2024 في فلسطين.. يترقب المسلمون في فلسطين حلول شهر رمضان المبارك 2024، نظرًا لعظيم الأجر الذي يحظى به المسلم خلال هذا الشهر المعظم، فلذلك ينتظره كل مسلم، فمن كان له حاجة سيدعي خلال الصلوات وأوقات الصيام، ومن يرغب في التوبة وأن يغفر ذنبه، عليه أن يغتنم كل دقيقة في هذا الشهر المبارك، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد شهر رمضان المبارك 2024 في فلسطين. 

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أول يوم رمضان في فلسطين 

من المقرر أن يكون أول يوم في رمضان في فلسطين، مثله كمثل باقي دول العالم، والتي تتبع التقويم الهجري لمعرفة مواعيد الشهور، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة، والتي تختلف من دولة لأخرى، وسيكون بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 2024، هو يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 بالتقويم الميلادي، وهذا حسب ما أعلن عنه معمل الشمس التابع لمعهد البحوث الفلكية القومي، والذي يستطلع الهلال، ولكن تنتظر كل دولة أن تقوم دار الإفتاء بها برؤية غرة هلال شهر رمضان، لتأكيد الموعد. 

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان بفلسطين 

يرغب كل مسلم أن يكون على دراية بأوقات الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل الاستعداد جيدا لهذا الشهر الكريم، وتأدية الصلاة في أوقاتها، والتوافق بين أوقات الراحة والصلاة خاصة إنه هناك الكثير يعملون خلال هذا الشهر، وتأتي مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في فلسطين كما يلي: 

  • موعد الإمساك: الساعة 4:23 ص. 
  • موعد صلاة دوت الخليج: في الساعة 4:33 ص. 
  • موعد الشروق: الساعة 5:54 ص. 
  • موعد صلاة الظهر: الساعة 11:49 م. 
  • موعد صلاة العصر: الساعة  3:12 م. 
  • موعد صلاة المغرب وموعد الإفطار: الساعة 5:45 م. 
  • موعد صلاة العشاء: الساعة 7:01 م. 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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