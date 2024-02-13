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أحمد جودة - القاهرة - متى أول يوم رمضان 2024 في الجزائر؟.. مواعيد الإمساك في الجزائر

يستعد المسلمون في دولة الجزائر لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أنها من الدول العربية والإسلامية، التي تنتظر حلول الشهر المبارك، الذي يهم المسلمون في كل بقاع العالم، ولذلك يبحث المواطنون من أجل معرفة موعد أول يوم رمضان في الجزائر، والتعرف على مواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلاة والتي تختلف من دولة لأخرى، ولكن فإن موعد أول يوم هو ثابت في كل الدول حسب ما هو مثبوت في التقويم الميلادي الذي تتبعه كل الدول في معرفة عدة الشهور والأيام، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد أول يوم رمضان في الجزائر.

أول يوم رمضان 2024 في الجزائر

من المقرر أن يكون أول يوم رمضان في الجزائر عام 1445 هجريا، يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الإثنين 11 مارس 2024، والذي من المقرر حسب معهد البحوث الفلكية أن تكون عدة رمضان خلال هذا العام مكتملة أي سيكون 30 يوما، فيما ستكون عدد ساعات الصيام أقل من العام الماضي الماضي نظرا لتقدم الأيام، ومن المقرر أن يكون المتمم من شهر رمضان، يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، إلا أن يجب أن ينتظر المسلمون في الجزائر تأكيد دار الإفتاء على موعد أول يوم رمضان بعد رؤية الهلال.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان 2024 في الجزائر

تختلف مواقيت الصلاة في دولة الجزائر عن غيرها من الدول، وهذا يرجع لاختلاف البعد المكاني على كوكب الأرض وبعده في المسافة عن شروق الشمس، ولذلك فإن مواعيد السحور والإفطار قد تكون متقدمة أو متأخرة عن دول أخرى، وتأتي مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في الجزائر كالآتي:

موعد صلاة دوت الخليج: في الساعة 5:38 صباحًا.

موعد الشروق: في الساعة 7:04 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: في الساعة 12:58 مساء.

موعد صلاة العصر: في الساعة 4:18 مساء.

موعد صلاة المغرب: في الساعة 6:52 مساء.

موعد صلاة العشاء: في الساعة 8:13 مساء.

دعاء أول يوم رمضان

يعبر الدعاء في أول يوم من شهر رمضان عن الفرحة والامتنان لقدوم هذا الشهر المبارك، وعن الأمل في الحصول على البركات والرحمة خلاله، وإليك دعاء يمكن قوله في أول يوم من رمضان:

• اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وارزقنا القبول والتوفيق في صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقاءك من النار فيه، واهدنا لصالح الأعمال وارزقنا طاعتك ومغفرتك، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر، واجعلنا ممن تقبل صيامه وقيامه، واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين.

هذا الدعاء يعبر عن التوكل على الله والطلب منه الرحمة والمغفرة والتوفيق في أداء العبادات خلال شهر رمضان المبارك.