أحمد جودة - القاهرة - متى أول يوم رمضان 2024 في المغرب؟.. موعد إمساكية رمضان بالمغرب

متى أول يوم رمضان 2024 في المغرب؟.. موعد إمساكية رمضان بالمغرب.. يعد شهر رمضان 2024 شهر مميز في جميع البلاد الإسلامية والمسلمين عامة، حيث يقوم الناس باستقبال الشهر بالزينة والاحتفالات، كما أن الأجواء الروحانية والأناشيد الدينية تصفي طابع خاص على هذه الأيام، وتجعلها أيام مختلفة ومريحة للنفس والروح، فيقوم خلالها المسلمون بتأدية عبادة عظيمة وهي الصيام الذي يعتبر الركن الرابع من أركان الإسلام، هذا إلى جانب العبادات الأخرى التي يجتهد فيها كل مسلم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم موعد أول يوم رمضان في المغرب.

أول يوم رمضان في المغرب

يحل أول يوم رمضان في المغرب للعام الهجري 1445، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك وفقا لما أكد عليه معهد البحوث الفلكية، الذي يقوم بعمل استطلاع لهلال الأشهر، ومعرفة عدد الشهور، وكتابتها بالتقويم الهجري والميلادي، ولكن أيضا ينتظر المسلمون في المغرب تأكيد دار الإفتاء على هذا الموعد المحدد، وذلك بعد عمل استطلاع لهلال شهر رمضان، ومن المقرر أن تكون عدة أيام شهر رمضان لعام 1445 / 2024 مكتملة أي سيكون 30 يوما كاملا.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في المغرب

يرغب جميع المواطنين في المغرب في معرفة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل ضبط اليوم حسب هذه المواقيت، من أجل القيام بتأدية الصلاة في أوقاتها وإعطاء هذه الأيام المباركة حقها من العبادات والتقرب إلى الله، ولذلك فإن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان ستكون كالآتي:

موعد صلاة دوت الخليج: الساعة 6:20 ص.

موعد الشروق: الساعة 7:43 ص.

موعد صلاة الظهر: 1:37 م.

موعد صلاة العصر: الساعة 4:59 م.

موعد صلاة المغرب وموعد الإفطار: الساعة 7:32 م.

موعد صلاة العشاء: الساعة 8:50 م.

دعاء أول يوم رمضان في المغرب

«اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاءك من النار فيه، وأعنا على طاعتك واجعلنا من المقبولين. اللهم زدنا من الخير والبركة في هذا الشهر الفضيل، واجعله شهرًا مباركًا علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعًا».