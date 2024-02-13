أ ف ب: اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في باكستان مع استبعاد حزب عمران خان

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الفرنسية بأنه تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في باكستان مع استبعاد حزب عمران خان.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الفرنسية بأن أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتجهون للحصول على أغلبية المقاعد بعد الانتخابات غير أنه قد يتم استبعادهم من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

ونقل بيان نشر اليوم السبت عن قائد الجيش، سيد عاصم منير أن "على باكستان أن تتخلى عن سياسة الفوضى والاستقطاب التي لا تناسب دولة تقدمية.

وعلى الرغم من تعرض حركة "الإنصاف" الباكستانية بزعامة عمران خان المسجون حاليا لقمع شديد إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمتهم فاق التوقعات.

وحصل هؤلاء المرشحون الذين قدموا أنفسهم كمستقلين بعدما منعت الحركة من خوض الانتخابات، على 99 مقعدا على الأقل "من بينها 88 مقعدا لموالين لخان" وفقا لتعداد الأصوات الصادر صباح السبت.

وبذلك يتقدم المدعومون من حزب خان على حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية بزعامة نواز شريف الذي فاز بـ71 مقعدا.

وحل حزب "الشعب" الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، في المركز الثالث، بحصوله على 53 مقعدا.