العالم اليوم - مصادر: مفاوضات "هدنة غزة" تحرز تقدما في القاهرة

انتم الان تتابعون خبر مصادر: مفاوضات "هدنة غزة" تحرز تقدما في القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:31 مساءً - قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن إسرائيل وحماس تحرزان تقدما نحو اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مع استمرار المفاوضات وتهديد إسرائيل بتوسيع هجومها إلى رفح في الطرف الجنوبي من غزة، حيث لجأ حوالي 1.4 مليون فلسطيني، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، الثلاثاء من أجل بحث موقف التهدئة في قطاع غزة، وفق الإعلام المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الموساد ورئيس الشاباك ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي غادروا القاهرة بعد انتهاء المفاوضات حول صفقة الرهائن.

وعقدت المحادثات في مصر بعد يوم من قيام القوات الإسرائيلية بتحرير رهينتين في رفح، المدينة الجنوبية المزدحمة على طول الحدود المصرية، في غارة أسفرت عن مقتل 74 فلسطينيًا على الأقل، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين، وتسببت في دمار كبير. قدمت العملية لمحة عما قد يبدو عليه التقدم البري الكامل.

ومن ناحية أخرى، فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يمنح الناس في غزة فترة راحة هم في أمس الحاجة إليها من الحرب، التي دخلت الآن شهرها الخامس، كما يوفر الحرية لبعض ما يقدر بنحو 100 شخص ما زالوا محتجزين في غزة. وقد سعت قطر والولايات المتحدة ومصر إلى التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق في مواجهة المواقف المتباينة بشكل صارخ التي عبرت عنها إسرائيل وحماس علناً.

تقدم كبير نسبيا

وقال مسؤول مصري كبير إن الوسطاء حققوا تقدما "كبيرا نسبيا" قبل اجتماع الثلاثاء في القاهرة لممثلي قطر والولايات المتحدة وإسرائيل. وقال المسؤول إن الاجتماع سيركز على "صياغة مسودة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وحضر محادثات القاهرة رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وديفيد بارنيا رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد. ولعب كلا الرجلين دورًا رئيسيًا في التوسط في وقف إطلاق النار السابق.

وقال دبلوماسي غربي في العاصمة المصرية أيضا إن هناك اتفاقا مدته ستة أسابيع مطروح على الطاولة لكنه حذر من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق. وقال الدبلوماسي إن اجتماع الثلاثاء سيكون حاسما لسد الفجوات المتبقية.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بمناقشة المحادثات الحساسة مع وسائل الإعلام.

مسودة إسرائيلية وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الثلاثاء، أن إسرائيل صاغت مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة.

وحسب الهيئة، فإن المسودة الجديدة "تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل ، على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات".

الضمانات

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز إن "الأطراف تبحث عن معادلة تكون مقبولة لدى حماس والتي تطلب بأن يكون هناك التزاما من إسرائيل بإنهاء حربها وسحب قواتها من قطاع غزة حتى يكون التوقيع على اتفاق ممكنا".

وقال المسؤول إن حماس أبلغت المشاركين بأنها لا تثق في أن إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون.

وفي حين أن المسؤولين لم يكشفوا عن التفاصيل الدقيقة للصفقة الناشئة، فقد ناقش الجانبان مقترحات مختلفة لأسابيع.

واقترحت إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة شهرين يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، والسماح لكبار قادة حماس في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

ورفضت حماس هذه الشروط. ووضعت خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك كبار المسلحين، وتنتهي الحرب مع سحب إسرائيل لقواتها. وقد اعتبر ذلك بمثابة بداية غير موفقة بالنسبة لإسرائيل، التي تريد الإطاحة بحماس قبل إنهاء الحرب.

لكن الرئيس جو بايدن أشار يوم الاثنين إلى أن الاتفاق قد يكون في متناول اليد.

وقال بايدن: "العناصر الرئيسية للاتفاق مطروحة على الطاولة".