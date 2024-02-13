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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| القناة 13: تمكنت إسرائيل من الحصول على فيديو يظهر "السنوار" وزوجته داخل نفق،وفقًا لتقرير القناة الـ 13 الإسرائيلية، تمكنت القوات الإسرائيلية من الحصول على تسجيل فيديو يُظهر زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وهو مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في منطقة خان يونس. وفي الفيديو، يظهر السنوار وهو يتحرك ويوجه القتال ويقود القوات داخل النفق.

بعدما علم بأن مكان تواجده قد تم اكتشافه، غادر السنوار النفق ووفقًا للتقرير، لم يتعرض السنوار لأي إصابات خلال الغارات الإسرائيلية المستمرة على منطقة خان يونس.

لم يتم بعد نشر الفيديو أو إصدار بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي بخصوص هذا الحدث.

كيف وصل الفيديو لأيدي الإسرائيليين؟

وفقًا لتقرير القناة 13، وصل الفيديو إلى الجيش الإسرائيلي عندما قامت قواته بتفتيش النفق الاستراتيجي، وعثرت على كاميرا أمنية موجودة داخله. وهذه الكاميرا سجلت السنوار وهو يتحرك مع زوجته وأطفاله، ولم يبدوا في الفيديو أنهم مصابون.

حاليًا، يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتحليل متعمق لمقاطع الفيديو للزعيم الحماسي في غزة بهدف استخلاص معلومات جديدة.

مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أشاروا إلى أنهم لا يعرفون تاريخ تصوير الفيديو حتى الآن.