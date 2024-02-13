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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تقدم مسودة جديدة "أكثر مرونة" في مفاوضات القاهرة، قدمت إسرائيل مسودة جديدة في مفاوضات القاهرة، والتي تعتبر أكثر مرونة، وذلك في إطار جهود التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد الحالي مع حركة حماس في قطاع غزة.

أفصحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" يوم الثلاثاء عن صياغة إسرائيل مسودة جديدة للاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، وذلك استعدادًا لعرضها في اجتماع القاهرة الذي يسعى لتحقيق التهدئة في قطاع غزة.

إسرائيل تقدم مسودة جديدة "أكثر مرونة" في مفاوضات القاهرة

ووفقًا للهيئة، فإن المسودة الجديدة "تظهر مرونة معينة من جانب إسرائيل، بهدف تحقيق تقدم في المفاوضات".

وفقًا لذات المصدر، يتألف الوفد الإسرائيلي في اجتماع القاهرة من رئيسي جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، بالإضافة إلى أوفير فالك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تقدم مسودة جديدة "أكثر مرونة" في مفاوضات القاهرة

ومع ذلك، فإن المسؤول الذي يدير ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي، العقيد (المتقاعد) نيتسان ألون، لم يكن حاضرًا أو مشاركًا في محادثات القاهرة. يُذكر أنه كان متواجدًا في اجتماع سابق في باريس خلال شهر فبراير الحالي.

وفقًا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن قرار نتنياهو بتعيين فالك بدلًا من ألون "قد يكون إشارة إلى رغبة رئيس الوزراء في ضمان تنفيذ توجيهاته بشكل أفضل".

وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل أنه خلال المناقشات التحضيرية لرحلة القاهرة، قدّم ألون مقترحًا لنتنياهو بشأن مسار عمل محدد لجولة المحادثات لكن رئيس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، بل أصدر توجيهاته للوفد بأن يكونوا "مستمعين فقط".

إسرائيل تقدم مسودة جديدة "أكثر مرونة" في مفاوضات القاهرة

وأوضح المصدر أنه في ظل هذه الظروف، قرر ألون عدم الانضمام إلى الرحلة، وبدلًا من ذلك، أرسل نائبه أورين سيتر للمشاركة في الاجتماع برفقة رؤساء الموساد والشاباك.

وفقًا لمصادر مقربة من نتنياهو، قرار ضم فالك إلى الوفد يأتي نتيجة لرغبة رئيس الوزراء في وجود "شخصية مقربة منه" في المحادثات.

وفي استجابة لهذا، أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن إرسال فالك إلى القاهرة يأتي "كإضافة إلى فريق التفاوض".