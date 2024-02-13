نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إسرائيل.. جنوب إفريقيا تتقدم بطلب ثان لمحكمة العدل الدولية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء عن قرارا جديد بشأن ما قامت به إسرائيل بتوسيع عملياتها وحركاتها العسكرية فى رفح، حيث أعلنت عن تقديمها طلب ثان لمحكمة العدل الدولية للنظر فى القرار وإيقاف التوسعات الإسرائيلية.

ويتطلب استخدام المحكمة سلطتها وإجرائاتها لمنع وإيقاف حدوث المزيد من الإنتهاكات لحقوق الفلسطينين.



وكانت قد اتخذت المحكمة الدولية قرارها الشهر الماضى وأمرت إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها وكل الإجراءات الازمة لإيقاف الحرب والتعدى على حقوق الفلسطينين وأن تمنع قواتها من ارتكاب مجازر ومذابح وإبادات جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة عن طريق قضية رفعتها جنوب إفريقيا، وذلك وفقا لما أوردته شبكة سكاى نيوز العربية.

وأضافت الشبكة أن إسرائيل تريد توسيع مناطق اجتياحها وتعديها وإبادتات برية فى قطاع غزة حتى مدينة رفح،حيث لجأ أكثر من مليون فلسطينى للهروب من الهجوم الإسرائيلى منذ بدء اليوم السابع من أكتوبر الذى تسبب فى تدمير وتحطيم جزء كبير جدا من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه خلال الأيام الماضية بدأت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مدينة رفح المقابلة للحدود المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طريق وصفة لرفح أنها المكان الأخير لحركة حماس ويوجد بها 4 كتائب من مسلحى حركة حماس.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق هدفها المتمثل فى القضاء على حماس إذا بقيت فى المدينة الصغيرة، أمام ضغوط إقليمية ودولية لمنعة عن اتخاذ هذة الخطوة ومخاوف من تكبير وتوسيع الكارثة الإنسانية فى غزة.