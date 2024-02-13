نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا تعلن مقتل 4 من جنودها في إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أرمينيا اليوم الثلاثاء مقتل 4 من جنودها، عقب تبادل لإطلاق النار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان رسمي "إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل 4 من جنودها وإصابة آخر".

وإلى ذلك أشار حرس الحدود الأذري من جانبه إلى أن التحرّك جاء "للرد على استفزاز وقع الاثنين من قبل الجنود الأرمن، وأسفر عن إصابة جندي أذري بجروح".

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية أن الجنود الأرمن فتحوا النار مرّتين في وقت متقدّم الاثنين على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).

وبعد انتهاء العملية الثلاثاء، أكد حرس الحدود الأذريون "تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه النيران بالكامل"، متوعدين بأن "الرد سيكون أكثر شدة وحزما على أي استفزاز عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

ومن جانبها رفضت وزارة الدفاع الأرمينية هذه الاتهامات، معتبرة أنها "لا تمت إلى الواقع بصلة"، متّهمة باكو "بتقويض" الجهود الرامية إلى "استقرار جنوب القوقاز وأمنه".

وأعلنت الخارجية الأذربيجانية مساء الاثنين أن عنصرا من قوات حرس الحدود أصيب جراء قصف أرمني، فيما أفادت يريفان بسقوط قتيلين في صفوف قواتها نتيجة قصف أذربيجياني فجر اليوم الثلاثاء.