رئيس الوزراء الهندي يصل الإمارات في زيارته السابعة

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أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء إلى الإمارات في زيارته السابعة للبلاد، لتوقيع اتفاقية ثنائية بين نيودلهي وأبو ظبي.

وكان في استقبال مودي لدى وصوله إلى أبو ظبي في زيارته السابعة للبلاد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك استعدادا لتكريمه من قبل عشرات الآلاف من الهنود قبيل الانتخابات الوزارية الهندية المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مودي: "على مدى السنوات التسع الماضية نما تعاوننا مع الإمارات في قطاعات متنوعة مثل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن، والأمن الغذائي والطاقة والتعليم".

وأكد البيان أن التواصل الثقافي والشعبي بين الهند والإمارات بات أقوى من أي وقت مضى.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فمن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من الهنود ليل الثلاثاء في ملعب مدينة زايد الرياضية لرؤية مودي، حيث قال المنظمون إنه يسمح فقط للمواطنين الهنود بحضور الحدث في أبو ظبي.

ومن بين أكثر من 9 ملايين شخص يعيشون في دولة الإمارات تقدر الهند أن هناك أكثر من 3.5 مليون مغترب هندي، مما يجعلهم أكبر جالية في البلاد، ويفوق عددهم حتى المواطنين الإماراتيين.