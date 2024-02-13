نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يدين تصريحات ترامب بشأن الناتو ويصفها بأنها “غير أمريكية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الرئيس بايدن يوم الثلاثاء بشدة تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب ووصفها بأنها “غير أمريكية". وقصد بايدن بقوله هذا تلك التصريحات التي قال فيها ترامب إنه سيشجع روسيا على غزو حلفاء الناتو إذا لم تنفق تلك الدول ما يكفي من المال على الدفاع.

وقال بايدن، متحدثًا من البيت الأبيض، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن تصريحات ترامب بعثت بإشارة خطيرة و"مخزية" إلى العالم. وكان بايدن يشير إلى خطاب ألقاه ترامب في تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، حيث قال ترامب "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: "حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟" قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".

وأضاف: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة، وقال: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟ قلت: أنت لم تدفع، أنت متأخر عن السداد. قال: "نعم، لنفترض أن ذلك حدث". (فقال ترامب) لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجعهم على فعل ما يريدون بحق الجحيم. عليك أن تدفع.. (ثم) تدفقت الأموال".

وذلك حيث ينص ميثاق الناتو على أن كل دولة من أعضاؤه تنفق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية.

وقال بايدن يوم الثلاثاء إن أسوأ ما في خطاب ترامب هو أنه “يقصد ما قاله".

وأضاف بايدن “هل يمكنك أن تتخيل رئيسًا سابقًا للولايات المتحدة يقول ذلك؟ لقد سمعها العالم كله”.

وقال أيضًا: «لم يسبق لأي رئيس آخر في تاريخنا أن انحنى أمام دكتاتور روسي. حسنًا، اسمحوا لي أن أقول هذا بوضوح قدر الإمكان: لن أفعل ذلك أبدًا. إنه غبي. إنه أمر مخز. إنه خطير. إنها غير أميركية».