العالم اليوم - لمهاجمته إسرائيل.. حزب بريطاني يوقف ترشيح متنافس بالانتخابات

انتم الان تتابعون خبر لمهاجمته إسرائيل.. حزب بريطاني يوقف ترشيح متنافس بالانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 صباحاً - أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبلة بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات مهينة لإسرائيل.

ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.

وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنجلترا يوم الثلاثاء لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي وقت سابق، نشر موقع جيدو فوكس تسجيلا صوتيا لجونز قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في أكتوبر الذي تحدث فيه علي.

وأشار جونز في التسجيل إلى "إسرائيل اللعينة" وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن من المرجح أن يشكل حزب العمال الحكومة البريطانية المقبلة بعد الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي عهد زعيمه السابق جيرمي كوربين، واجه حزب العمال اتهامات بأن البعض داخل صفوفه يمارسون التمييز ضد اليهود والتضييق عليهم.

وسعى الزعيم الحالي كير ستارمر إلى استئصال معاداة السامية داخل الحزب، وفي حديثه في وقت سابق، قبل إيقاف جونز، قال "حين قلت إن حزب العمال تغير تحت قيادتي، كنت أقصد ذلك".