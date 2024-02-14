العالم اليوم - انفجاران بخط أنابيب غاز رئيسي في إيران.. وأنباء عن تخريب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقال مسؤولون محليون إنهم يشتبهون في حدوث "تخريب".

ووقع الانفجاران وسط إيران في خط أنابيب رئيسي للغاز يربط بين الجنوب والشمال، مما وضع إقليمي فارس وأصفهان وكذلك إقليم جهار محال وبختياري في حالة تأهب قصوى. وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي إن الانفجارين لم يتسببا في وقوع إصابات أو تعطل في الشبكة الوطنية لإمدادات الغاز. ورغم ذلك، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن إمدادات الغاز ستتوقف عن المنشآت الصناعية والإدارية، الأربعاء، في عدة أقاليم في أنحاء البلاد.

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