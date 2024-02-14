العالم اليوم - بالفيديو.. هدف خارق يذهل جماهير كرة القدم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:18 صباحاً - سجل لاعب شاب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، هدفا "خارقا"، أشعل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب مئات الجماهير بأن يترشح الهدف لجائزة أفضل هدف بالعام.

وخلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام، أشعل الجناح الإنجليزي الشاب، جايدن فيلوجين، المدرجات، بهدف رائع قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

كيف دخل الهدف؟

وتسلم فيلوجين الكرة على الطرف الأيمن، من منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافع آخر ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية، لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.

وانتشر الهدف بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولته المنصات الرياضية، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام.