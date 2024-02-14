العالم اليوم - "أدنوك" الإماراتية و"BP" تؤسسان مشروعا مشتركا للغاز في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:18 صباحاً - أعلنت شركتا "أدنوك" و"بي بي"، الأربعاء، عن اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر ستمتلك فيه "أدنوك" حصة 49 بالمئة فيما ستمتلك "بي بي" حصة 51 بالمئة، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

ووفقاً للاتفاقية، ستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية، بحسب بيان من "أدنوك".

ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وفقا لما ذكره البيان.

وبحسب البيان فإن هذا المشروع المشترك بين "أدنوك" و"بي بي"، يعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، بحيث يكون قاعدة للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "يمثل الإعلان عن هذه الشراكة مع "بي بي" تقدماً مهماً ضمن جهود "أدنوك" المستمرة لبناء محفظة أعمال دولية في مجال الغاز الطبيعي. وستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان".

وأضاف الكعبي: "استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين "أدنوك" و"بي بي"، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة".

من جانبه، قال وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للأقاليم والشركات والحلول في شركة "بي بي": "يوفر هذا المشروع المشترك المبتكر قاعدة قوية للنمو والتوسع الدولي في مجال الغاز تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين "بي بي" و"أدنوك" والتي تمتد لخمسة عقود".

وأضاف: "نحن نهدف للتعاون والعمل معاً من خلال البناء على سجل "بي بي" وشركائها في مصر الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والذي يمتد لمدة ستين عاماً لمواصلة دورنا في إنتاج وتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي لمصر".

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك بين "أدنوك و"بي بي" كل من:

امتياز الشروق (تمتلك "بي بي" حصة 10 بالمئة في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل "ظهر" المُنتج) وتديره شركة "بترول بلاعيم" "بتروبل".

امتياز شمال دمياط (تمتلك "بي بي" حصة 100 بالمئة في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج) وتديره شركة "الفرعونية للبترول".

امتياز شمال البرج (تمتلك "بي بي" حصة 50 بالمئة من هذا الامتياز، الذي يضم حقل "ساتيس"غير المطور) وتديره شركة "الفرعونية للبترول".

امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

يذكر أن "بي بي" تنتج جنباً إلى جنب مع شركائها، حوالي 70 بالمئة من الغاز المصري حالياً من خلال مشاريع تطوير الغاز في غرب وشرق دلتا النيل.

وترتبط "أدنوك"، المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، و"بي بي" بعلاقات شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 50 عاماً. ويعزز هذا المشروع المشترك الشراكة الاستراتيجية واسعة النطاق بين الشركتين بما يشمل مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى شراكتهما في امتياز "أدنوك" البري في أبوظبي، بحسب البيان.