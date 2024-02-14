العالم اليوم - الرئيس التنفيذي لمجموعة "&e" ينضم إلى مجلس إدارة فودافون

انتم الان تتابعون خبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "&e" ينضم إلى مجلس إدارة فودافون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:18 صباحاً - قالت شركة فودافون، الأربعاء، إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة "&e" الإماراتية سينضم لمجلس إدارة الشركة البريطانية، بعد أن حصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ومجموعة "&e" هي أكبر مساهم في فودافون بحصة تبلغ 14.6 بالمئة، وقد وقعت الشركتان اتفاقية تعاون استراتيجي في مايو تضمنت حجز مقعد لدويدار في مجلس إدارة الشركة البريطانية.

وقال دويدار، الأربعاء، إنه يتطلع للانضمام إلى مجلس إدارة فودافون "لدعم التحول السريع الذي تقوم به (الرئيسة التنفيذية) مارجريتا ديلا فالي وفريق الإدارة".

وكانت مجموعة "&e"، قالت في بيان سابق إن الهدف من استثمارها في "فودافون" هو الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في قطاع الاتصالات وتعظيم العائد على استثماراتها مع احتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة مع الشركة العالمية.

وكانت مجموعة اتصالات أعلنت عن علامتها التجارية الجديدة "&e"، في 23 فبراير 2022 ضمن استراتيجيتها إلى تسريع النمو والتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة.