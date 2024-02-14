العالم اليوم - السعودية تسجل عجزا بنحو 81 مليار ريال في ميزانية 2023

انتم الان تتابعون خبر السعودية تسجل عجزا بنحو 81 مليار ريال في ميزانية 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:25 مساءً - سجلت ميزانية السعودية في العام الماضي، عجزا بقيمة 80.946 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بعد أن حققت فائضا في العام السابق بقيمة 104 مليارات ريال.

وبحسب بيان وزارة المالية السعودية، فقد بلغت النفقات في ميزانية العام الماضي 1.293 تريليون ريال، فيما بلغت الإيرادات 1.212 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية 754.6 مليار ريال.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ العجز 37 مليار ريال، بزيادة 3.5 بالمئة على أساس فصلي، لكنه أقل بنسبة 19 بالمئة عن العجز المسجل في نفس الفترة من عام 2022.

وتراجعت الإيرادات الفصلية بالربع الأخير من 2023 بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 109 مليارات ريال.

وتأثرت إيرادات الميزانية السعودية في العام الماضي مع استمرار تأثرها بانخفاض الإيرادات النفطية على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.