العالم اليوم - إيقاف عداءة ماراثون كينية ثمانية أعوام بسبب المنشطات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 04:25 مساءً - أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، الأربعاء، إيقاف العداءة الكينية سارة تشيتشيرتشير، الفائزة بماراثون طوكيو عام 2017، لمدة ثماني سنوات، بعد انتهاكها للمرة الثانية قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتيجة اختبار إيجابي لهرمون التيستوستيرون.

وخضعت العداءة البالغة من العمر 39 عامًا لاختبار بعد ماراثون تشونبوري في تايلاند، والذي أنهته في المركز الثاني في نوفمبر 2023 في المركز الثاني بزمن ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية. وكشفت عينة البول وجود آثار لهرمون التيستوستيرون.

وقالت وحدة النزاهة، في بيان، إن العداءة فشلت في الرد على التهمة قبل الموعد النهائي فاعتبرت ذلك بمثابة اعتراف بأنها انتهكت قواعد المنشطات.

وأضافت أنها فشلت في الاستجابة أيضًا عندما حددت موعدًا نهائيًا لاختبار العينة الثانية الخاصة بها.

وتابعت: "تؤكد وحدة النزاهة الدولية بهذا القرار العواقب التالية للانتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات من قبل الرياضي: فترة عدم أهلية مدتها ثماني سنوات تبدأ في 22 ديسمبر 2023 وتنتهي في 21 ديسمبر 2031".

وأردفت قائلة: "إلغاء نتائج العداءة في ومنذ الخامس من نوفمبر 2023، مع جميع العواقب الناتجة، بما في ذلك مصادرة أي ألقاب وجوائز وميداليات وجوائز النقاط وأموال المشاركة".

وأوقفت تشيبتشيرتشير لمدة أربع سنوات سابقا وتحديدا من السادس من فبراير 2019 إلى الخامس من فبراير 2023، بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي.

وعوقب حتى الآن ما يقرب من 100 عداءة وعداءة من كينيا، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، على مدى السنوات الخمس الماضية.